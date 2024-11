Carceri: Scalfarotto (Iv), ‘ennesimo suicidio, Nordio riferisca in aula’

agenzia

Roma, 22 nov. “Ancora un suicidio in carcere. Questa volta nel carcere di Poggioreale, dove un giovane di 28 anni originario della provincia di Napoli si è impiccato. È il quarto suicidio dall’inizio dell’anno a Poggioreale, 81 in tutta Italia che si aggiungono ai 7 agenti che si sono tolti la vita: una strage silenziosa che non si ferma”. Così il senatore Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia di Italia Viva.

“I maltrattamenti ai danni dei detenuti nel carcere di Trapani, ultimo di una preoccupante serie di casi, e il tasso di sovraffollamento che ha superato ogni limite di tollerabilità, sono chiari segnali di un sistema carcerario al collasso, ed il governo ancora appare immobile e non intenzionato ad affrontare il problema”.