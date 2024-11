Cecchettin: Furfaro (Pd), ‘Valditara inadeguato, vergognoso che sia al governo’

agenzia

Roma, 18 nov. “Immagina di essere il ministro dell’Istruzione. Immagina di essere il ministro dell’Istruzione e dire che la lotta al patriarcato è ideologia. Immagina di essere il ministro dell’Istruzione, di dire che la lotta al patriarcato è ideologia e di affermare che la colpa delle violenze contro le donne è dei migranti e non semplicemente degli uomini. Immagina di essere il ministro dell’Istruzione, di dire che la lotta al patriarcato è ideologia, che la colpa delle violenze contro le donne è dei migranti e di farlo alla presentazione della fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, uccisa da un cittadino italiano”. Così sui social il responsabile welfare del Pd, il deputato democratico, Marco Furfaro.