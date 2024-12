Celebrati i funerali di don Francoforte, parroco di Brancaccio

agenzia

Prese il posto del beato Pino Puglisi

PALERMO, 27 DIC – Celebrati i funerali di don Maurizio Francoforte, il parroco della chiesa di San Gaetano che prese il posto del beato Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia, il 15 settembre 1993. Nella chiesa della Missione Speranza e Carità dove è seppellito il missionario Biagio Conte c’erano i tanti giovani volontari che hanno animato le attività portate avanti dal parroco di Brancaccio e tanti preti. In prima fila i fratelli e le sorelle del sacerdote. A celebrare la messa un commosso arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice che ha interrotto l’omelia in lacrime ricordando la figura del sacerdote che sferzava tutti, politici e lo stesso clero per riscattare Brancaccio. “Don Maurizio ha vissuto il suo ministero avendo tatuato nel cuore il martirio di padre Pino Puglisi, del suo amato amico e confratello prete 3P. Come non ricordare la visita di Papa Francesco a Brancaccio sulle orme del Beato Puglisi? La gioia traboccante di don Maurizio nell’accoglierlo sulla soglia della chiesa di San Gaetano? Felice. Estasiato”. “Brancaccio non più periferia, al centro della Città, della Chiesa, del mondo intero – ha detto l’arcivescovo – Don Maurizio, sei stato e rimarrai segno dell’Amore di Dio tra noi. Ministro, servo del Dio Amore, servo per amore; solo per amore di Dio e degli uomini e delle donne che egli ama. Un vero animatore vocazionale. Lo sanno soprattutto i tanti giovani che hai accompagnato fino al tuo ultimo respiro”.

