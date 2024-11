Cina, ‘in grado di risolvere e resistere ai dazi di Trump’

agenzia

'Disposti al dialogo con gli Usa basato sul rispetto reciproco'

PECHINO, 22 NOV – La Cina è disposta a parlare con gli Stati Uniti per promuovere il commercio bilaterale attraverso un dialogo attivo “basato sui principi del rispetto reciproco”. E’ quanto ha detto il vice ministro del Commercio Wang Shouwen, nel corso di un briefing con i media. Wang, che è il rappresentante di Pechino per il commercio internazionale, ha assicurato che il Dragone sarebbe in grado di “risolvere e resistere” all’impatto degli shock esterni, rispondendo alla domanda su un possibile impatto di potenziali dazi da parte del presidente eletto americano Donald Trump.

