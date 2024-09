Cittadinanza: Baldino (M5S), ‘governo dica perché negare diritti a nostri studenti’

agenzia

Roma, 25 set. “Oggi abbiamo assistito al festival delle ipocrisie da parte di Forza Italia che ha cercato di arrampicarsi sugli specchi per spiegare come, dopo settimane di parole sui giornali, loro oggi non votino la nostra mozione sullo Ius Scholae. Ma vi pare normale che un ragazzino che deve andare in gita scolastica debba produrre una serie di documenti e talvolta all’aeroporto fare una fila diversa rispetto a quella dei suoi compagni?”. Così in aula alla Camera la deputata Vittoria Baldino, vice presidente del gruppo M5S.