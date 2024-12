Cittadinanza: Magi, ‘quesito non manipolativo, Consulta ammetta referendum’

agenzia

Roma, 10 dic. “Oggi con +Europa e il comitato promotore abbiamo chiamato a raccolta costituzionalisti e giuristi a esprimersi a sostegno o comunque ad avere un confronto con noi intorno alla questione dell’ammissibilità del quesito referendario sulla cittadinanza, cosa di cui noi ci consideriamo assolutamente certi perché non siamo di fronte a un quesito altamente manipolativo o eccessivamente manipolativo”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo al seminario ‘Referendum cittadinanza. La parola alla Corte, una prova di democrazia’.

“Abbiamo dato vita a un quesito molto semplice che abroga totalmente la lettera F del primo comma dell’articolo 9 della legge sulla cittadinanza e ritaglia un’altra lettera, ma l’effetto finale, al di là dei tecnicismi, non è quello di giocare al ‘Paroliamo’ con una legge: andiamo a rimuovere una limitazione che attualmente impedisce ai cittadini stranieri non appartenenti a uno Stato dell’Unione Europea di chiedere la cittadinanza non dopo i 10 anni, ma dopo i cinque anni, cosa che già oggi è possibile per tutta una serie di altre categorie di persone”.

“Noi – ha proseguito Magi – crediamo che la prossima primavera debba tenersi un grande appuntamento di partecipazione popolare e crediamo ci siano tutte le condizioni perché la Corte consenta che si tengano i referendum. In particolare quello sulla cittadinanza ma anche, a mio avviso, quello abrogativo totale sull’autonomia differenziata”, ha concluso Magi.