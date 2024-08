Cittadinanza: Tassinari (Fi), ‘dopo due cicli di scuole si può essere un buon italiano’

agenzia

Roma, 17 ago. “La vera integrazione, specialmente delle giovani generazioni, passa attraverso un percorso scolastico durante il quale ai ragazzi ed alle ragazze vengono passati principi condivisi e si lavora all’interno di regole condivise. Dopo aver completato due cicli di scuole, una persona è certamente in grado di poter essere un buon cittadino italiano e come tale merita la cittadinanza al pari dei suoi coetanei assieme ai quali ha studiato e frequentato la scuola”. Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia.