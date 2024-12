Clima: Mattarella, ‘indispensabile accelerazione per transizione energetica globale’

agenzia

Roma, 13 dic. “L’esasperazione delle tensioni tra Stati non può farci distogliere lo sguardo dalla nostra casa comune, la Terra, dal suo stato di salute. Secondo dati recenti dell’Organizzazione metereologica mondiale, il periodo 2015-2024 è stato il decennio più caldo fin qui registrato, con effetti come lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento delle acque e fenomeni meteorologici estremi che sempre più frequentemente colpiscono in maniera drammatica comunità ed economie, come accaduto recentemente nella drammatica alluvione a Valencia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.