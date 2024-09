Clima: Steinmeier, ‘coniugare tutela ambiente e sicurezza sociale’**

agenzia

Bonn 28 set. “Nel cammino verso la neutralità climatica Italia e Germania si trovano ad affrontare sfide analoghe. Entrambe le nostre economie hanno una forte impronta industriale e dipendono da un approvvigionamento energetico stabile, affidabile e a prezzi accessibili. Al tempo stesso, in quanto Paesi industriali, abbiamo anche una particolare responsabilità. In tutti i nostri sforzi dovremmo perseguire un triplice obiettivo: decarbonizzare in modo rapido ed efficace e contemporaneamente preservare la nostra base industriale. E soprattutto non va mai dimenticato un elemento: la giustizia sociale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, intervenendo, insieme al Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’ al Campus delle Nazioni unite di Bonn.