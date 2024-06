Comunali: Battilocchio, ‘confermano centralità Fi, successo per moderati’**

agenzia

Roma, 24 giu. “Questa tornata di elezioni amministrative conferma la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra e l’assoluta centralità di Forza Italia, che ne è il cuore e risulta decisiva in tutte le città. Vengono confermati dai cittadini sindaci e amministratori di grande qualità e hanno particolare successo quelli di area moderata, come per esempio Carlo Masci che ha vinto al primo turno a Pescara e oggi Walter Tesauro, a Caltanissetta, che consente a Forza Italia di confermarsi primo partito”. Così Alessandro Battilocchio, responsabile nazionale del settore elettorale di Forza Italia, in una nota.