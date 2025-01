Consulta: Fratoianni, ‘battaglia in aula contro autonomia, impegno su referendum ammessi’

agenzia

Roma, 21 gen. “Allora, primo : la legge sull’autonomia differenziata di Calderoli la Corte Costituzionale con la sentenza 192 del dicembre scorso 192 l’ha demolita. Ora si tratta di tornare in Parlamento dove noi continueremo a batterci perché lo Spacca Italia e i progetti di spaccare l’Italia non abbiano nessun successo”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a Montecitorio.

“Poi per quanto riguarda gli altri cinque referendum noi daremo – prosegue il leader di SI – indicazione di cinque Si, per i quali ci mobiliteremo perché sono referendum che allargano i diritti dei cittadini e li consolidano. A partire da quelli sul lavoro, e in particolare contro la precarietà”.