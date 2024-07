Conti pubblici: Zaratti (Avs), ‘con questa destra il Paese non ripartirà’

agenzia

Roma, 22 lug “Nessuna novità rispetto al Documento di Economia e Finanza, nessuna novità per i cittadini e le cittadine, per il nostro futuro: con questa destra il Paese non ripartirà”. Lo ha detto Filiberto Zaratti, capogruppo in commissione Affari costituzionali, intervenendo nella discussione generale del disegno di legge sul Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023.

“Il testo smentisce il rilievo centrale dato dal Governo alle politiche attive del lavoro, se non ulteriori liberalizzazione dei contratti, non prevede alcuna misura per ristorare i salari falcidiati dall’inflazione, se non quell’ impercettibile parte della riduzione del cuneo fiscale, nessuna misura intende fermare l’emigrazione dei nostri giovani perché quello è il dramma non certo l’immigrazione -ha aggiunto-. Sul fronte ambientale il Governo Meloni archivia la lotta alla crisi climatica, fino a depotenziare il Fondo italiano per il clima!”.