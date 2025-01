Corgom: leader nel riciclo dei pneumatici esausti e modello di economia circolare

agenzia

– Corato (BA), 3 gennaio 2025 – Corgom, azienda pugliese leader nel settore del “riciclo dei pneumatici esausti”, rappresenta oggi un’eccellenza italiana nell’economia circolare. Fondata con l’obiettivo di trasformare un problema ambientale in una risorsa preziosa, l’azienda è diventata un punto di riferimento per la gestione e il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU), promuovendo modelli di produzione sostenibili e innovativi.

è riuscita a sviluppare un sistema produttivo che garantisce il massimo riutilizzo delle risorse, contribuendo significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda trasforma i PFU in “materia prima seconda”, gomma rigenerata e energia, dimostrando che l’economia circolare può essere una risposta concreta alle sfide ambientali del nostro tempo.

Un esempio di innovazione al servizio del territorio

La missione di Corgom è chiara: recuperare e valorizzare i pneumatici esausti attraverso processi avanzati che li trasformano in risorse utili per diversi settori industriali. La “gomma rigenerata” prodotta dall’azienda viene utilizzata nell’edilizia e nelle pavimentazioni sportive, mentre il ferro contenuto nei pneumatici viene recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo. Inoltre, attraverso processi termici avanzati, Corgom genera energia, completando un ciclo di riciclo pressoché totale.

Con una presenza capillare su tutto il territorio pugliese, “Corgom è sinonimo di riciclo dei pneumatici esausti in Puglia”. Dove c’è un pneumatico fuori uso, c’è l’azienda pronta a intervenire con soluzioni efficienti e sostenibili, garantendo servizi di alta qualità a industrie, enti locali e amministrazioni pubbliche.

Investimenti per il futuro e sostenibilità

Negli ultimi tre anni, Corgom ha investito oltre “5 milioni di euro” per automatizzare e digitalizzare i suoi processi produttivi, migliorando la capacità operativa e rendendo più efficiente la filiera del riciclo. Grazie a questi investimenti, l’azienda ha potenziato la propria logistica e ottimizzato i flussi di lavoro, riuscendo così a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Guardando al futuro, Corgom sta osservando con grande interesse la tecnologia della “pirolisi”, un processo che promette di rivoluzionare il settore del riciclo, trasformando i PFU in materiali di altissimo valore. Parallelamente, l’azienda rafforza il suo impegno verso la sostenibilità ambientale grazie all’installazione di un **impianto fotovoltaico da 500 kW**, che consente di alimentare parte della produzione con energia pulita, contribuendo a una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

Una storia di visione e coraggio

Dietro il successo di Corgom c’è la visione di Vito Scaringella, fondatore e guida dell’azienda. Da giovane, lavorando nell’attività di famiglia, Vito notò l’enorme quantità di pneumatici abbandonati lungo le strade e nei terreni incolti. “Durante i miei viaggi per consegnare pneumatici, vedevo roghi e montagne di rifiuti, e mi chiedevo: perché non riutilizzarli? Perché non trasformarli in una risorsa utile?”

Spinto da questa intuizione, a soli 20 anni Vito decise di lasciare l’attività di famiglia e di fondare Corgom, partendo da zero e acquistando il primo macchinario per il riciclo con enormi sacrifici. Oggi, quell’intuizione si è trasformata in un modello imprenditoriale che combina innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio pugliese.

La sua storia è un esempio per le nuove generazioni, dimostrando che passione, coraggio e determinazione possono trasformare un’idea in un progetto di successo.

Corgom: eccellenza pugliese e modello nazionale

Corgom non è solo un’azienda, ma un simbolo dell’innovazione che nasce nel Sud Italia. Con il suo approccio basato sull’economia circolare, l’azienda si pone come punto di riferimento per il riciclo dei pneumatici esausti, non solo in Puglia ma anche a livello nazionale.

Grazie a una gestione oculata, a investimenti mirati e a una rete capillare sul territorio, Corgom ha consolidato la sua posizione come leader nel settore, dimostrando che è possibile coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita economica.

Un esempio virtuoso che non solo valorizza il Mezzogiorno, ma ispira un cambiamento positivo nel modo di gestire le risorse e preservare l’ambiente.

Corgom SRL con sede a Corato (BA) opera dal 1989, principalmente come azienda per la ricostruzione e vendita di pneumatici. Negli anni successivi, l’azienda sensibile ai problemi ambientali, ha deciso di ampliare i suoi servizi integrando l’attività di recupero, raccolta e riciclaggio dei pneumatici fuori uso, diventando un consorzio autorizzato allo smaltimento di PFU come previsto dal Decreto Ministeriale 182/2019.