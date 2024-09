Corte Suprema, ‘in Brasile è pandemia di incendi boschivi’

agenzia

Convocati più pompieri per tentare di spegnere le fiamme

BRASILIA, 10 SET – Il giudice della Corte Suprema del Brasile Flávio Dino ha ordinato al governo di convocare con urgenza più vigili del fuoco militari per aiutare a spegnere gli incendi. “È stabilito l’obbligo di mantenere una lotta efficace e completa contro i fronti di fuoco, subito dopo la loro identificazione”, si legge nella sua decisione. Dino ha denunciato che il Brasile sta attraversando “una “pandemia di incendi” che deve essere affrontata come è stato fatto contro quella del Covid-19. “Bisogna attivare la stessa mobilitazione, in larga misura lo si sta facendo, ma bisogna rafforzarla ed ampliarla affinché si possa affrontare questa pandemia”, ha precisato. Secondo il giudice della Corte Suprema, “non possiamo normalizzare l’assurdità e dobbiamo continuare a restare stupiti del fatto che, in questo momento, il 60% del territorio brasiliano, direttamente o indirettamente, risenta degli effetti degli incendi boschivi. Questo è assurdo e inaccettabile”, ha concluso Dino.

