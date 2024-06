Cultura: Pd, ‘da TeleMeloni a MuseoMeloni, proteste sui social’

agenzia

Roma, 4 giu. “L’uso dei social istituzionali del governo per finalità politiche è intollerabile. Peraltro è fuori dalla legge. Grave che Sangiuliano mascheri la sua presenza sui social per fare spot politici a fianco della presidente del Consiglio Meloni”. Così la capogruppo del Pd nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi, che sottolinea come “il profilo instagram del ministero della cultura sia da tempo pieno di commenti di utenti che prendono le distanze dall’uso disinvolto del ministro Sangiuliano che, anche oggi, ha caricato un contenuto che lo vede ‘a braccetto’ della candidata alle europee, Giorgia Meloni”. Il Pd riporta anche diversi commenti sui social: da “dopo telemeloni abbiamo museomeloni, che spettacolo” a “l’istituto luce non avrebbe saputo fare meglio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA