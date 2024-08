Daily Crown: Carlo, ‘solidarietà per le famiglie delle vittime di Southport’

agenzia

Londra, 8 ago. Re Carlo riceve aggiornamenti regolari sull’ondata di rivolte scoppiate nel Regno Unito in seguito agli accoltellamenti di Southport, in cui tre bambini hanno perso la vita quando un adolescente ha attaccato una scuola di danza a tema Taylor Swift. Carlo, assieme alla regina Camilla, ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti a causa dell’ondata di episodi di razzismo in Gran Bretagna: “Inviamo le nostre più sentite condoglianze, preghiere e la più profonda solidarietà – ha scritto in un messaggio – alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita in modo così tragico, e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo attacco davvero spaventoso”.