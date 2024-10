Ddl sicurezza: Balboni (Fdi), ‘Cucchi studi prima di dire inesattezze’

agenzia

Roma, 9 ott. “Il ddl Sicurezza in esame presso la 1° Commissione da me presieduta non viola i diritti delle persone per bene, ma aiuta le vittime di odiosi fatti illeciti, come chi si trova la strada bloccata da manifestazioni non autorizzate o viene privato con la violenza della propria abitazione. Quanto alla possibilità per gli agenti di Pubblica Sicurezza di portare con sé un’arma anche quando non sono in servizio, Cucchi sappia che è già previsto dalla Legge, per quanto riguarda l’arma in dotazione. La norma di cui all’art. 28 del ddl Sicurezza non fa altro che equiparare all’arma in dotazione anche un’altra arma legalmente detenuta”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali.