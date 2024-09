Ddl sicurezza: Pittalis, ‘su tema carceri non prendiamo lezioni da nessuno’

agenzia

Roma, 12 set. “È una polemica assurda, pretestuosa e mistificatoria della realtà da parte delle opposizioni che utilizzano il tema delle detenute madri per farne oggetto di un attacco senza senso, anzi, alterando la realtà e solo per uno scopo di campagna elettorale. Sul tema delle carceri, non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno da una sinistra che non ha mai fatto nulla sul fronte delle carceri, né per il personale, né tantomeno per i detenuti”. Così Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, vicepresidente della commissione Giustizia, intervenendo in Aula sul ddl Sicurezza.