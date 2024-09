Demografia: Richetti (Az), ‘urgente attivare la Commissione d’inchiesta’

agenzia

Roma, 10 set. “Nel suo rapporto sulla competitività, Mario Draghi ha evidenziato la demografia come uno tra i punti determinanti del futuro dell’Europa. Dopo il record storico negativo del 2023, oggi l’ex presidente Istat prevede la chiusura del 2024 con solo 374mila nascite. Ancora un altro calo e l’ennesimo campanello d’allarme per il nostro Paese. Siamo in attesa che il governo dia uno slancio concreto alle politiche per il contrasto del calo demografico e renda esecutiva la riforma del governo Draghi. Parliamo di una riforma strutturale che questa maggioranza aveva sostenuto e che è necessaria”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera dei deputati.