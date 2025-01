Depistaggio Borsellino: ‘incompatibilità giudice’, si deciderà dopo udienza del 25 marzo**

agenzia

Caltanissetta, 21 gen. Si saprà solo dopo il prossimo 25 marzo se il Presidente del collegio del Tribunale di Caltanissetta Roberto Davico è incompatibile o meno per presiedere il processo per depistaggio a carico di quattro ex poliziotti, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, tutti accusati del reato di depistaggio accusati di avere mentito nel processo depistaggio Borsellino. Dopo una breve Camera di consiglio, il collegio, presieduto da Davico, dopo avere detto di “condividere le osservazioni” fatte da accusa e difesa, ha rinviato, in attesa del deposito delle motivazioni del processo d’appello depistaggio Borsellino, all’udienza del 25 marzo alle ore 10.30. A inizio udienza era stato il pm Pasquale Pacifico a spiegare che il giudice Davico “è incompatibile e non può presiedere il processo” a carico dei 4 ex poliziotti, perché “era stato giudice a latere nel collegio del processo d’appello sul depistaggio Borsellino”. Il pm Pacifico, che ha parlato di una “potenziale incompatibilità”, ha poi aggiunto che bisognerebbe attendere, quanto meno, le “motivazioni del processo d’appello Bo”. La parte civile si è detta d’accordo con l’accusa. Così come la difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Seminara, Giuseppe Panepinto e Maria Giambra. Come si è appreso durante l’udienza del Presidente Roberto Davico, lo scorso 13 gennaio, il Presidente del Tribunale aveva rigettato la dichiarazione di astensione del Presidente Davico, non ravvisando ragioni “attuali di incompatibilità”. Ma oggi, sia accusa che difesa, hanno ribadito che il Presidente Davico “è incompatibile”. Accusa e difesa non hanno parlato di “ricusazione” ma di “opportunità”. Ma al termine della breve Camera di consiglio è arrivata la decisione del giudice Davico. Tutto rinviato al prossimo 25 marzo per decidere sul da farsi.