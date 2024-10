Difesa: sommergibile ‘Scirè’ sacrario militare, ok unanime Camera a legge, testo passa al Senato

agenzia

Roma, 10 ott. Via libera all’unanimità dalla Camera, con una sola astensione, alla legge che riconosce come sacrario militare subacqueo il relitto del regio sommergibile Scirè. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Ricordato per l’affondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elisabeth e della petroliera Sagoma, impresa più comunemente nota come ‘l’azione di Alessandria’, alla conclusione delle ostilità si seppe che lo Scirè, nel tentativo di portarsi nei pressi del porto di Haifa, la mattina del 10 agosto 1942 era stato scoperto da una corvetta inglese, che ne provocò affondamento, in un fondale di soli 33 metri e alla distanza di 5 miglia dalla costa. I componenti l’equipaggio scomparvero con l’unità. Il mare restituì quattro giorni più tardi solamente le salme del capitano commissario Egil Chersi e del secondo Eugenio Del Ben. Per l’attività svolta, lo stendardo dello Scirè fu decorato di Medaglia d’oro al Valor militare, conferita con Regio Decreto il 10 giugno 1943.