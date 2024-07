Dl casa: Bonelli, decreto sfascia-regole, case pollaio e via libera a speculazione immobiliare’

agenzia

Roma, 19 lug. “L’approvazione del decreto Salva-casa oggi alla Camera è un vero e proprio disastro per il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Questo decreto legalizza un condono edilizio sfrenato, consentendo la sanatoria di costruzioni abusive, incluse quelle in aree protette. Gli interventi in parziale difformità realizzati prima del 1977 potranno essere sanati con una semplice dichiarazione del tecnico e il pagamento di una multa ridicola. Considerando che il 58,4% delle abitazioni italiane è stato costruito prima del 1977, questo provvedimento spalancherà le porte a una sanatoria che potrà coinvolgere oltre la metà del patrimonio edilizio privato. Non è un decreto salva-casa, ma un decreto distruggi-regole, una sanatoria ‘liberi tutti’ e un vergognoso regalo ai costruttori che dà il via libera a case pollaio portando le abitazioni ad un minimo di 20 mq con altezze diminuite, un regalo alla speculazione immobiliare”. Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli.