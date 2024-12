Dl flussi: Giorgis (Pd), ‘con destra illiberale più irregolarità, insicurezza, danni a economia’

agenzia

Roma, 4 dic. “Il Pd vota contro la conversione in legge dei due decreti sull’immigrazione, ma rimarrà disponibile a un vero e aperto confronto, nell’interesse del Paese e di una convivenza rispettosa dei principi di uguaglianza e di libertà sanciti dalla Costituzione e dal diritto europeo e internazionale”. Lo ha detto in Aula il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali, in dichiarazione di voto sul decreto flussi.

“Non riusciamo davvero a comprendere quali siano i benefici per il nostro Paese, per il nostro sistema produttivo e per la sicurezza dei cittadini, che derivano dal perseverare, come la destra fa con questo decreto, nell’escludere, da un lato, ogni regolarizzazione di coloro che sono già presenti sul territorio, e dall’altro nello stabilire quote di ingresso regolare del tutto insufficienti a soddisfare la domanda di forza lavoro che proviene da diversi settori produttivi, dal settore manifatturiero a quello agro alimentare e a quello turistico”.