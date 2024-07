Dl infrastrutture: Bonelli, ‘governo scollegato da Paese, 14 mld per Ponte e niente su siccità’

agenzia

Roma, 30 lug. “Il Decreto Infrastrutture dimostra ancora una volta la totale distanza di questo governo dai problemi reali del Paese. In un momento in cui l’Italia è alle prese con una crisi climatica senza precedenti, caratterizzata da siccità persistente e da una preoccupante dispersione idrica che raggiunge il 46% in tutto il Paese, ci troviamo di fronte a un provvedimento che ignora completamente queste emergenze”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli, intervenendo in aula in dichiarazione di voto sul dl infrastrutture.

“In Sicilia, l’acqua dolce degli invasi viene buttata in mare perché le dighe non sono state collaudate, e nel frattempo gli agricoltori sono costretti a estirpare vigneti e agrumeti, portando alla chiusura di molte imprese agricole. Tutto ciò viene trattato come un fatto marginale, quando invece dovrebbe essere una priorità assoluta per il governo, che dovrebbe agire immediatamente dichiarando lo stato di crisi climatica e adottando misure urgenti”.