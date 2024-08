È morto a 76 anni Sven Goran Eriksson

agenzia

Il tecnico svedese era da tempo affetto da un cancro al pancreas LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E’ morto a 76 anni Sven Goran Eriksson. A comunicarlo in una nota sono stati i suoi cari: Dopo una lunga malattia, si é spento stamattina a casa, circondato dalla famiglia. Con lui la figlia Lina, il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky, il padre Sven, la compagna Yanisette col figlio Alcides, il fratello Lars-Erik con la moglie Junmong. La famiglia chiede che venga rispettato il desiderio di vivere privatamente il suo lutto e di non essere contattata”. Il tecnico svedese aveva fatto sapere a gennaio di avere un cancro al pancreas e che gli sarebbe rimasto al massimo un anno di vita. Eriksson ha allenato in Italia Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, conquistando 4 Coppe nazionali (una con i giallorossi, una con i blucerchiati e due con i biancocelesti) oltre allo scudetto, le due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea alla guida della stessa Lazio. Primo ct straniero nella storia dell’Inghilterra, come club ha allenato – fra gli altri – anche Benfica e Manchester City mentre a livello di nazionali é stato commissario tecnico anche di Messico e Costa d’Avorio. Nei giorni scorsi era stato presentato il documentario “Sven”, che andrá in onda su Amazon Prime, in cui l’ex tecnico svedese ripercorreva i momenti piú importanti della sua carriera mentre a marzo il Liverpool gli aveva regalato la possibilitá di coronare il suo sogno, allenare i Reds, in occasione della sfida di Anfield fra le Legends del club inglese e quelle dell’Ajax. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 26-Ago-24 13:56

