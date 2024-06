Emilia Romagna: Sabella (Italia moderata), ‘è ora di cambiare colore a regione’

agenzia

Roma, 27 giu. Italia Moderata parteciperà sabato 29 giugno a Ravenna con il Segretario Nazionale Antonio Sabella, al Forum Civico un progetto per l’Emilia Romagna. “Noi pensiamo che sia giunto il momento di far cambiare dirigenza e colore politico a tale regione”. Così Antonio Sabella, segretario nazionale di Italia Moderata.

“Siamo convinti che dopo le ultime devastazioni dei fiumi Secchia, Enza e il torrente Tresinaro che hanno debordato portando disagio, paura, insicurezza e danno economico alla popolazione sia stata la disattenzione. La mancanza di prevenzione nonostante il denaro stanziato dallo Stato ‘ma non utilizzato’, ha contribuito alla fuoriuscita dei fiumi dagli argini, siamo convinti che il potenziale che questa regione ha non sia stato ancora utilizzato per accidia”.

