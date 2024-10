Energia: Borghi (Iv), ‘idroelettrico preda di gruppi stranieri, aree montane penalizzate’

agenzia

Roma, 9 ott. “Lo avevamo detto, scritto, ripetuto in tutte le salse: senza la reciprocità europea, senza la garanzia della legislazione e della regia statale, con la frammentazione delle competenze l’idroelettrico italiano sarebbe diventato preda dell’assalto di gruppi stranieri. È bastata la prima gara, per due impianti piccoli, per dare conferma di tutti i nostri timori, che erano stati fatti propri in una relazione del Copasir nella scorsa legislatura. Sull’idroelettrico italiano si stanno scatenando inevitabilmente gruppi stranieri, come dà conto oggi il Sole 24 Ore. Per ora cechi e svizzeri, che naturalmente a casa propria se ne guardano bene dal mettere a gara le concessioni idroelettriche. Ma non ci vuole poi molto a immaginare cosa accadrà quando scadranno le concessioni Enel, che per legge devono vedere innescarsi le procedure entro quest’anno”. Lo scrive in un post su X il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.