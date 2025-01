Energia: Schlein, ‘separarla da prezzo gas e acquirente unico contro caro bollette’

agenzia

Roma, 27 gen. “Separare il prezzo dell’energia dal prezzo del gas, che è la fonte di energia più grande in questo momento e fare un acquirente unico, una sorta di grande gruppo di acquisto in grado di far abbassare le bollette alle famiglie e alle imprese”. Così Elly Schlein al Tg3 sul caro bollette.

“Poi, abbiamo salari troppo bassi in Italia. Bisogna contrastare la precarietà e approvare finalmente un salario minimo come abbiamo proposto con le altre opposizioni”.

