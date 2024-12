Energia: Scuderi (Avs), ‘su povertà energetica dati scioccanti, Verdi al lavoro in Ue’

agenzia

Roma, 4 dic. “I dati sulla povertà energetica sono scioccanti. Sono numeri che crescono sempre di più e creano sempre più diseguaglianze. Secondo il report dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà energetica e della Fondazione Banco dell’energia, nel 2023 le famiglie colpite sono state 2,36 milioni, 340mila in più rispetto all’anno precedente. La piaga coinvolge 1,15 milioni di minori. A fronte di tutto questo, però, le politiche di sostegno alla spesa energetica delle famiglie sono diminuite progressivamente. È ora di intervenire prima che sia troppo tardi”. Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi nel corso della presentazione del report, avvenuta oggi a Milano.