Erg rileva parco eolico in Scozia per 60 milioni di sterline

Merli, sinergie con gli altri impianti del gruppo già nel 2025

MILANO, 20 DIC – Erg rileva un parco eolico da 43,2 Mw in Scozia riconoscendo un valore d’impresa di 60 milioni di sterline ( 72,4 milioni di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il perfezionamento dell’accordo di compravendita sottoscritto con l’operatore BayWa Re è previsto entro la fine del prossimo mese di gennaio. Il parco si trova nel South Lanarkshire, è entrato in esercizio nel corso del 4/o trimestre, è costituito da 9 turbine da 4,8 MW l’una e beneficia di un ‘Contract for Difference’ (CfD) di 15 anni aggiudicato nell’asta ‘Ar4’, schema operativo previsto nel Regno Unito per sostenere la produzione di energia a bassa emissione di anidride carbonica. La produzione annua del parco è stimata in circa 120 GWh, corrispondenti a 46mila tonnellate di emissioni di CO2 evitate ogni anno, ed è in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 28mila famiglie. Secondo l’amministratore delegato Paolo Merli l’acquisizione consente ad Erg di “consolidare ulteriormente la propria presenza nel Regno Unito, paese centrale nella strategia di crescita e diversificazione geografica del Gruppo”. Nel paese Erg prevede di raggiungere una capacità installata complessiva di quasi 300 Mw, a cui se ne aggiungono oltre a 47 in costruzione. “L’impianto – conclude – contribuirà ai risultati di gruppo già a partire dal 2025 e, grazie alla prossimità con i nostri impianti, assicurerà sinergie operative”.

