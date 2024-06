Euro 2024: la Turchia perde Soyuncu, infortunio è serio

agenzia

Montella non avrà il suo difensore che ha problemi muscolari

ROMA, 30 MAG – La Turchia per gli Europei perde un giocatore su cui il ct Vincenzo Montella faceva affidamento per rendere ancor più salda la sua difesa. Si tratta di Caglar Soyuncu, che aveva cominciato male la stagione con l’Atletico Madrid (da cui era arrivato l’estate scorsa proveniente dal Leicester), ma che poi aveva ritrovato smalto con il passaggio a gennaio al Fenerbahce, con la cui maglia aveva anche segnato due gol. Il giocatore si è infortunato domenica scorsa nell’ultima partita di campionato contro l’Istanbulspor,e gli esami a cui si è sottoposto fino a ieri hanno evidenziato che si tratta di una lesione muscolare più grave del previsto, che quindi gli impedirà di partecipare agli Europei con la sua nazionale. Con la quale Soyuncu ha sempre saputo farsi valere, animato com’è da un fortissimo spirito nazionalistico. Non a caso, era sempre uno dei primi a fare il saluto militare quando i calciatori della Turchia, a fine partita, con questo gesto sostenevano l’operazione militare ‘Primavera di pace’ contro i Curdi, voluta da Erdogan al confine con la Siria.

