Euro 24: Rama incoraggia l’Albania ‘godetevi questo momento’

agenzia

Il premier per il match con la Spagna: 'Nulla da perdere'

TIRANA, 24 GIU – Il premier albanese Edi Rama incoraggia la nazionale di calcio del proprio Paese a poche ore dalla partita con la Spagna, l’ultima del girone B. “Stasera affronteremo la squadra più temibile, in una missione che in teoria è al 100% impossibile. Ma la palla è rotonda, e i nostri non hanno niente da perdere. Devono solo giocare e godersi questo momento magico”, ha scritto Rama in un post su Facebook. Il premier ha elogiato la squadra di Sylivinho, sulla quale “nessuno pensava, che nella terza partita del gruppo, sarebbe stata ancora in gioco”, rimpiangendo poi “l’enorme esperienza” dell’Italia e della Croazia “altrimenti la nostra posizione avrebbe potuto essere anche più favorevole”. E comunque vada, stasera “la nostra nazionale ne uscirà a testa alta”, ha concluso Rama.

