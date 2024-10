+Europa: da assemblea ok a IV congresso, Magi ‘partito vivo e democratico’

agenzia

Roma, 27 ott. L’assemblea Nazionale di +Europa ha dato il via libera alla convocazione del quarto congresso del partito. La fase congressuale per il rinnovo degli organi statutari si terrà tra gennaio e febbraio 2025. L’assemblea, che si è riunita a Roma questo fine settimana e che si è aperta con un applauso per Emma Bonino, ha approvato all’unanimità la proposta di delibera del segretario Riccardo Magi e della presidente dell’Assemblea Manuela Zambrano per la convocazione del congresso.