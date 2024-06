agenzia

Bene entrambe le staffette 4x400

ROMA, 11 GIU – Non riesce l’en plein alle staffette italiane. La 4×100 maschile, composta da Rigali, Melluzzo, Patta e Simonelli, chiude con il secondo tempo, dietro l’Olanda, in 38:40 centrando la finale anche senza schierare Jacobs. Nessun problema anche per la 4×400 maschile, capace di chiudere seconda dietro la Gran Bretagna con Lopez, Aceti, Melli e Scotti. Accede alla finale anche la 4×400 femminile con Accame, Trevisan, Borga e Polinari, a chiudere con il quinto tempo della batteria che vale l’accesso all’atto finale. Non ce la fa, invece, la 4×100 femminile, che vedeva impegnata Siragusa al posto di Dosso risparmiata per un affaticamento insieme Kaddari, Bongiorni e De Masi. Le azzurre hanno chiuso quarte nella propria gara, penalizzate da un problema muscolare di Kaddari, non riuscendo a raggiungere la finale.

