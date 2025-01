Eurostat conferma inflazione 2,4% a dicembre nell’Eurozona

agenzia

L'Italia all'1,4%, seconda per i valori più bassi

BRUXELLES, 17 GEN – Eurostat conferma nella stima di metà mese che l’inflazione è risalita nell’Eurozona al 2,4% a dicembre, dal 2,2% di novembre. Nell’Ue è aumentata dal 2,5% al 2,7%. Confermati i dati sui singoli Paesi con tassi più bassi in Irlanda (1%), Italia (1,4%), Lussemburgo , Finlandia e Svezia (tutti 1,6%) e più alti in Romania (5,5%), Ungheria (4,8%) e Croazia (4,5%). La componente più alta sono i servizi (+1,78 punti percentuali, punti percentuali), seguita da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+0,51 punti), beni industriali non energetici (+0,13 pp) ed energia (+0,01 punti). La stima flash su gennaio è prevista il 3 febbraio.

