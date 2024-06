Ex Gkn: Avs chiede informativa urgente, ‘sciopero della fame ma azienda non paga’

agenzia

Roma, 12 giu “All’ex Gkn gli operai sono al nono giorno di sciopero della fame. L’azienda, in liquidazione volontaria da febbraio 2023, non ritiene di dover pagare i salari, nemmeno di fronte a precise sentenze della magistratura. Eppure quando perde le cause paga spontaneamente i crediti”. Lo ha detto intervenendo in aula alla Camera il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, che ha chiesto una informativa urgente al governo cui si sono uniti i gruppi del M5s e del Pd.