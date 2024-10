Famiglia: Ronzulli (Fi), ‘genitorialità e conciliazione con lavoro è priorità governo’

agenzia

Roma, 16 ott. “Il tema del sostegno alla genitorialità, purtroppo strettamente legato alla difficoltà di troppe donne di accedere al mondo del lavoro, è una delle priorità di questo governo, come dimostrano i provvedimenti di questi due anni, che saranno rafforzati con la prossima legge di bilancio, come annunciato dal ministro Giorgetti. Abbiamo rafforzato i servizi all’infanzia, per esempio aumentando il bonus asili nido, potenziato il congedo parentale, previsto sgravi ed esoneri dai contributi previdenziali per le donne lavoratrici, incrementato l’assegno unico”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un messaggio di saluto alla conferenza stampa “L’appello dei manager al Parlamento, per sostenere la genitorialità”, che si è svolta in Senato.