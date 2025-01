Fbi, nessun legame chiaro tra New Orleans e caso Tesla

agenzia

'Jabbar aveva piazzato due ordigni rudimentali'

WASHINGTON, 02 GEN – Non c’è alcun “legame irrefutabile” tra l’attacco a New Orleans e l’esplosione della Tesla cybertruck davanti al Trump Hotel di Las Vegas: lo ha detto in conferenza stampa il deputy assistent del direttore dell’Fbi, Christopher Raia. Gli investigatori hanno recuperato tre cellulari e due laptop legati a Shamsud-Din Jabbar. L’attentatore aveva piazzato due ordigni improvvisati, uno su Bourboun street e l’altro a due isolati di distanza dalla strage, riferisce l’Fbi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA