Fdi: domani taglio nastro Atreju, al via dibattiti con ministri

Roma, 11 dic. Quinto giorno domani per ‘Atreju – La via italiana’, fino a domenica 15 al Circo Massimo di Roma. Alle ore 14.30 ci sarà l’apertura completa del villaggio con il taglio del nastro. Alle 15 via ai dibattiti con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo che discuteranno di autonomia e premierato insieme ai governatori Michele De Pascale, Aberto Cirio e con Giosy Romano, coordinatore ZES Unica Mezzogiorno. Alle 16 i ministri Anna Maria Bernini (in collegamento) e Giuseppe Valditara si confronteranno sui modelli educativi con la sottosegretaria Paola Frassinetti.