Fi: arriva la ‘brigata sarda’, aderiscono 3 consiglieri regionali Partito sardo d’azione

agenzia

Roma, 9 “Visto che la Brigata Sassari è uno dei fiori all’occhiello delle nostre Forze Armate, così la ‘brigata sarda’ sarà uno dei fiori all’occhiello di Forza Italia”. Il segretario del partito, Antonio Tajani, presenta così l’adesione al Gruppo del movimento azzurro in Sardegna dei tre consiglieri regionali del Partito sardo d’azione, Gianni Chessa, Alfonso Marras e Piero Maieli, che “hanno chiesto di combattere le battaglie di libertà di Forza Italia senza chiedere nulla in cambio”.

“Non voglio fare polemiche con nessuno, io -aggiunge rispondendo a chi gli chiede se questa scelta potrebbe creare attriti con la Lega- sto costruendo insieme alla classe dirigente un progetto politico per rafforzare il centrodestra e allargare i confini del centrodestra. Le battaglie politiche si vincono al centro e noi vogliamo far vincere il centrodestra per far vincere i valori nei quali ci riconosciamo”.