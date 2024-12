Fisco: Barelli, ‘per taglio Irpef impegno per gennaio’

agenzia

Roma, 18 dic. “Si è preferito posticipare l’intervento sul taglio delle aliquote Irpef in attesa di una definizione complessiva del concordato fiscale, già quotato a una somma inferiore ai 2 miliardi, una somma importante, circa 1,8 miliardi. La volontà dei leader, una volontà comune in un percorso indicato da Forza Italia, è per il taglio dell’aliquota per i redditi fino a 50mila euro. Un impegno che verrà verificato nei primi mesi di gennaio. Questo è l’impegno che Antonio Tajani, insieme ai leader, ha preso senza in questo momento incidere sui conti lo Stato ma in attesa di questo dato”. Lo dice Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, durante la conferenza stampa per fare il punto sulla manovra.