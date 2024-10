Fisco: Tridico (M5s), ‘con Meloni e Giorgetti aumenta la pressione’

agenzia

Roma, 4 ott. “Con il governo Meloni-Giorgetti la pressione fiscale aumenta. Lo certifica l’Istat secondo il quale nel secondo trimestre 2024 la pressione fiscale è salita al 41,3%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento grava principalmente sui lavoratori e sui pensionati, mentre le multinazionali e i giganti del web riescono a eludere il fisco grazie a un sistema europeo che chiude gli occhi sui paradisi fiscali interni all’Unione”. Così in una nota Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.