Fonti Nato, ‘servono più soldati, correggere i modelli’

Varie le opzioni: coscrizione classica, selettiva o le riserve

BRUXELLES, 25 NOV – La situazione attuale della sicurezza in Europa richiede “molti più soldati” di quelli al momento disponibili nei vari eserciti alleati o che “i nostri modelli attuali sono in grado di assicurare”. Lo sottolinea un alto funzionario della Nato all’ANSA precisando che è in corso un dialogo tra i vertici dell’Alleanza e le varie capitali per correre ai ripari ed aumentare i numeri, in linea con le esigenze dei nuovi piani regionali. “Gli alleati stanno realizzando che devono correggere i loro modelli ma il come dipende da loro”, aggiunge le fonte, con varie opzioni come “coscrizione, coscrizione selettiva o riserve più ampie”.

