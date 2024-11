Fonti Ue, presto a Kiev altri 1,9 miliardi da asset russi

agenzia

Localizzare produzione in difesa, crescita di 18 volte dal 2022

BRUXELLES, 18 NOV – “Stiamo lavorando all’esborso della seconda tranche di finanziamenti proveniente dagli extra profitti degli asset russi immobilizzati in Europa: sono 1,9 miliardi di euro e saranno disponibili a marzo-aprile 2025”. Lo afferma un alto funzionario europeo alla vigilia del Consiglio Difesa a Bruxelles, in calendario domani. “Continuiamo a rispondere alle esigenze di Kiev: munizioni, difesa aerea e investimenti nell’industria bellica”, dice la fonte, precisando che, sui 1,4 miliardi della tranche precedente, 400 milioni sono stati investiti per la produzione locale in Ucraina, che dal 2022 è cresciuta di “18 volte”.

