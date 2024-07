Francia: Silvestri (M5S), ‘sconfiggere destra con governo che combatte disuguaglianze’

agenzia

Roma, 8 lug. “L’analisi del voto francese è più complessa delle semplificazioni che sto leggendo in queste ore. La storica partecipazione al voto ci restituisce un solo punto fermo: il popolo francese non vuole l’estrema destra al governo. Posto questo grande risultato, le questioni fondamentali care ai cittadini francesi – l’immigrazione, le periferie, le politiche salariali e di reddito, il potere d’acquisto delle famiglie e le pensioni – spaccano ancora la Francia in diverse anime”. Lo scrive su Fb Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“A fronte di una frammentazione sociale e parlamentare (dove nessuno ha la maggioranza), c’è ora chi ha il compito di formare un nuovo governo con la nomina del prossimo premier: il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Lo stesso leader che, promuovendo gli accordi di desistenza con il Nouveau Front Populaire, ha contribuito a permettere al popolo francese di arginare l’avanzata della destra lepenista”.