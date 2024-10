Frosinone conferma Vivarini, ‘il tecnico non è in discussione’

agenzia

Il dg Angelozzi: 'Convinti della scelta, è un grande allenatore'

FROSINONE, 08 OTT – Il Frosinone Calcio conferma Vincenzo Vivarini in panchina: lo ha annunciato il Direttore generale Guido Angelozzi nel corso di una conferenza stampa. “Vincenzo Vivarini per me è un grande allenatore, lo ha dimostrato negli anni e siamo convinti della scelta. Il tecnico non è in discussione”. Il Frosinone è penultimo in classifica nel Campionato di Serie B ed ha al suo attivo una sola vittoria. Per il Dg molto è colpa della “sfilza sfortunata di defezioni che abbiamo avuto dall’inizio della stagione: prima l’infortunio a Cittadini che si è rotto il crociato, poi l’infortunio a Cerofolini che si è rotto il menisco, poi è toccata a Biraschi che ha preso la peritonite, successivamente è toccata a Tsajout anche lui con il menisco”. Ma non è tutto: “Ultima ora che ancora non sapevate: ieri è stato operato Pecorino al ginocchio e domani subirà un intervento chirurgico Distefano. Conti alla mano, si tratta di 6 interventi su giocatori su cui puntavamo”. Per Angelozzi il Frosinone è “come un leone ferito ma il Frosinone non è morto. La squadra non sta andando bene ma sono convinto che verrà fuori e le difficoltà verranno risolte. Il presidente Maurizio Stirpe mi ha assicurato che se ci sarà da fare qualcosa a gennaio si farà”.

