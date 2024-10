Furto banche dati: Boccia, ‘lavoriamo tutti insieme per tutelare sicurezza’

agenzia

Roma, 30 ott. “Un gruppo di affari andava oltre le regole con la connivenza di pezzi di apparato dello Stato. Dico alla destra: uniamo le forze per evitare che la banche dati dello Stato vengano usate per scopi illeciti. Lavoriamo insieme per affrontare insieme una questione che riguarda la sicurezza della nostra democrazia. Però noi pensiamo che Enrico Pazzali si debba dimettere. Pazzali è un uomo di Fontana. E per questo siamo stupiti che la destra non le chieda: penso sarebbe un elemento di chiarezza”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia questa mattina a Sky Start.

