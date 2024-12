G7: da Africa a Ucraina a Ia, apprezzamento leader per presidenza italiana

agenzia

Roma, 13 dic. Nella riunione virtuale del G7 convocata oggi dalla premier Giorgia Meloni è stato tracciato “un bilancio della Presidenza italiana del G7, cui i leader hanno tributato unanime apprezzamento sia per la qualità dell’organizzazione sia per l’importanza dei risultati ottenuti in occasione del Vertice dei Leader in Puglia, delle 23 riunioni ministeriali (incluse per la prima volta quelle in ambito Difesa, Turismo e Disabilità), così come nelle oltre 130 riunioni di gruppi di lavoro e dei formati di impegno della società civile”. Così una nota diffusa dalla presidenza italiana.