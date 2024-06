G7: +Europa, ‘stop aborto conferma che politiche Meloni contro diritti donne’

agenzia

Roma, 12 giu “Oggi, alla vigilia del vertice del G7, il governo italiano ha provocato tensioni internazionali facendo cancellare dalla bozza finale un riferimento fondamentale all’aborto. Il passaggio eliminato affermava “l’importanza di preservare e garantire un accesso effettivo all’aborto sicuro e legale”, una mossa che ha scatenato l’ira di Ue e Francia. In passato, Giorgia Meloni aveva assicurato che non avrebbe mai toccato la libertà di scelta delle donne sull’aborto. Tuttavia, le sue azioni raccontano una storia diversa”. Lo dice la tesoriera di +Europa, Carla Taibi.