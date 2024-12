Gasperini a Fonseca, tenta di parlare altro e non della partita

agenzia

'Lo scudetto? A Bergamo la gente canta ma ha i piedi per terra'

ROMA, 06 DIC – “Fonseca ha parlato di partita guidata dall’arbitro a favore dell’Atalanta? C’è il tentativo di parlare di altro e non della partita. Io non ho avuto questa sensazione, il gol di De Ketelaere è stato splendido, è andato altissimo. E poi non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale”. Così, dai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini risponde al collega milanista Paulo Fonseca che si era lamentato della direzione di gara a parte di La Penna. “Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo. L’abbiamo vinta in modo strameritato, con tutti i numeri a nostro favore. La partita è stata difficile, ma credo che la vittoria ci stia tutta”, dice ancora l’allenatore dell’Atalanta, che anche oggi era squalificato e quindi ha seguito il match dalla tribuna.. Intanto oggi al Gewiss Stadium sono risuonati i cori dei tifosi della Dea “Vinceremo il tricolor”: che ne pensa Gasperini? “”Io credo che a Bergamo non sia mai successo dopo 15 partite, e quindi bisogna lasciarli cantare – risponde -. Non ci siamo mai trovati primi in classifica dopo tante partite, e lasciamoglielo cantare. Poi la gente qui a Bergamo ha molto i piedi per terra: siamo lì, c’è festa, se tra venti partite saremo ancora lì avrebbe un senso, ma così è solo una manifestazione di gioia, anche giustificata”.

